Fracasa el primer intento para que el Govern pague por Cesgarden y Princesa

El primer intento de plasmar por la vía legal el compromiso del Govern de ayudar al Consell a pagar las sentencias indemnizatorias a los promotores hoteleros Cesgarden y Princesa Son Bou no fue el bueno. La enmienda de Més per Menorca al texto del decreto ley que recoge los pagos por resoluciones judiciales relacionadas con el territorio en Mallorca y Eivissa (142 millones de euros en total) fue rechazada en la ponencia parlamentaria con los votos en contra de PSOE y Podemos, además de la abstención del PP. Cualquier voto favorable de estos tres partidos hubiera sido suficiente para incorporar la enmienda, que contempla la transferencia de 14 millones de euros al Consell para abonar la sentencia de Princesa Son Bou (6 millones) y parte de la de Cesgarden, lo que queda pendiente. Més per Mallorca también se opuso y la apoyaron el resto de grupos.

La enmienda de Més per Menorca tendrá una segunda oportunidad en la comisión del martes y, incluso, una tercera en el pleno en el que se aprobará la ley, el día 26, el último de la legislatura. Desde PSOE y PP aseguran que su voto se debe a la existencia de negociaciones abiertas, es decir, para ganar tiempo de cara para procurar la mejor solución posible desde el punto de vista político y jurídico.

El portavoz de Més per Menorca, Nel Martí, es escéptico ante este argumento. «Hemos tenido tiempo suficiente para negociar, meses». Su sensación es que desde el Govern se ha querido dejar pasar el tiempo para que la ley agotara la legislatura sin ni siquiera debatir las enmiendas. «Cuanto antes se incorpore mejor, no me lo esperaba del PP», asegura Martí. En una nota de prensa, Més acusa a PSOE, Podemos y PP de unirse para «perjudicar a Menorca».

