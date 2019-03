Pere Moll deja la política y no optará a la Alcaldía pese a tener dos ofertas

Los dieciséis años en la política municipal, la tensión acumulada en el actual mandato con su expulsión del PSOE y la voluntad de contar con más tiempo para la familia son los motivos que arguye Pere Moll para no optar de nuevo a la Alcaldía. Ha tenido dos ofertas de sendas opciones políticas para intentarlo, pero hace semanas que había tomado la decisión, «ahora mismo pesan más las razones personales que las profesionales», declara. Prefiere no revelar qué partidos querían contar con él «como cabeza de lista en las elecciones de mayo para no perjudicarlos», explica.

Considera que el ciclo que ha cumplido en el Ayuntamiento, ocho años como concejal y los ocho de los dos últimos mandatos como alcalde, son suficientes por ahora. Precisa que se trata de un adiós puntual y que no descarta volver a la política en el futuro, no necesariamente a la municipal, «la política me ha enseñado muchas cosas buenas, me ha ayudado a crecer como persona y, sobre todo, me ha permitido trabajar por mi pueblo».

[Lea la noticia completa en la edición impresa del 16 de marzo en Kiosko y Más o My News]