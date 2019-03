Reynés mantiene a Noval y Ainsa en su lista, de la que desaparecen Botella y Gornés

Águeda Reynés, candidada a la alcaldía de Maó, ha presentado la tarde de este sábado la lista confeccionada con la que espera recuperar el mandato que ya ostentó entre 2011 y 2015. La relación de componentes presenta muchas novedades y como consecuencia, ausencias destacadas. "No es sencillo encontrar el equilibrio y he tenido que tomar deciciones que me han dolido", expuso Reynés antes de dar a conocer la lista. Entre las primeras destaca la de Basilio Ferrer, exempleado de banca y actual tesorero del Club Marítimo de Mahón, Sonia Huguet, Marga Pons, Beatriz Estopiñán, David Domínguez y Carol Valverde.

Se han quedado fuera dos históricos del municipalismo del PP en Maó, Salvador Botella y Simón Gornés, ambos presentes en la sala. De los actuales concejales tampoco seguirá Elisa Mus.

Reynés, que lleva a varias abogadas en la lista de 21 integrantes, seguirá rodeada de varios miembros de su núcleo duro en la anterior periodo. Asciende al número 2, Mateo Ainsa, mientras que Ana Lía Noval, es la siguiente, pese a que también aparece como candidada del partido al Congreso. Repite el periodista Dino Gelabert en el puesto 5, y el arquitecto técnico, Miguel Ángel Sicilia se mantiene en la formación, aunque ahora con el número 12.

En el acto celebrado en el local del Jardí de Ses Bruixes, repleto de afiliados, simpatizantes y candidatos a los próximos comicios, Reynés ha reivindicado el papel de la mujer en su partido, y la determinación por recuperar la alcaldía de una ciudad "qaue vuelve a estar sucia y triste".

La candidata a la alcaldía ha estado acompañada por Dolors Montserrat, portavoz del Partido Popular en el Congreso, y exministra del último gobierno de Mariano Rajoy. Junto a ella, en un estrado repleto de mujeres, han aparecido las compañeras y amigas de Águeda Reynés en el Congreso, Ana Alos y Silvia Heredia, que también aspiran a ser alcaldesas de sus respectivas ciudades, Huesca y Écija. La presidenta de la formación en Menorca, Misericordia Sugrañes, y el presidente balear del partido, Biel Company, han completado el acto.