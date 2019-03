El PP Menorca anuncia que no asistirá a más debates de IB3

El PP de Menorca anunció este lunes que no participará en los próximos debates municipales y a nivel insular que ha organizado IB3 para valorar la gestión del presente mandato. El motivo aportado por los populares es la emisión en el medio público de una fake news relacionada con el debate celebrado el viernes entre los grupos con representación en el Ayuntamiento de Es Castell.

Según informa el PP en una nota de prensa, «la decisión se ha tomado después de comprobar que la cadena no informó a la opinión pública de nuestro comunicado de denuncia, no rectificó la noticia y tampoco pidió disculpas, no borró el contenido de la fake news de las redes sociales y emitió únicamente una nueva e inexacta versión, introduciendo más confusión a los telespectadores, los grandes perjudicados».

El PP lamenta «profundamente» una decisión que se ve obligado a adoptar «ante el riesgo de que las intervenciones de nuestros candidatos sean manipuladas y tergiversadas de nuevo, generando fake news que en lugar de informar desinforman a los telespectadores». Cabe recordar que una frase del candidato del PP, Dionosio Marí, relacionada con los cuarteles de Es Castell se difundió fuera de contexto, con lo que se presentó como propuesta lo que era simplemente, siempre según la versión del PP, un antecedente histórico.

Además, el PP trasladará esta controversia a la Comisión de Control del RTVIB del Parlament balear. Atribuye toda la responsabilidad de lo sucedido a la Dirección General y de las diferentes direcciones de IB3.