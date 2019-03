El IB-Salut ficha al ‘rehabilitador del Rey’ para reducir las listas de espera

El Àrea de Salut ha contratado a Fernando Serrano Pérez para desatascar el colapso puntual que padece el área de rehabilitación del Hospital Mateu Orfila. Se trata del médico rehabilitador del rey emérito Juan Carlos I de quien se ha ocupado desde 2013 y hasta el año pasado. Es, además, jefe de servicio de rehabilitación del Hospital Quirón Salud de Alcorcón y del Hospital Beata María Ana de Madrid.

Pasará consulta en el complejo hospitalario menorquín con el objetivo de reducir la lista de espera que se ha acumulado por una situación puntual. Y es que, en el Hospital hay cuatro plazas, aunque desde el pasado mes de noviembre tan solo dispone de un especialista para pasar consulta. Una no está cubierta y los otros dos médicos están de baja.

Esta situación de colapso ha supuesto un incremento sustancial de la lista de espera para la primera visita en rehabilitación que en enero alcanzaba las 1.055 personas. Hace un año había 318, lo que representa haber triplicado el número de pacientes que están en lista de espera aguardando ser visitados. Además, si hace un año había diez personas que llevaban esperando más de 60 días, ahora la cifra alcanza las 661 personas. La demora media está en 70 días. Hace un año, en 19.

La gerencia del Hospital Mateu Orfila ha estado buscando soluciones a esta situación. La primera propuesta era llegar a un concierto con el Grupo Juaneda, aunque no ha sido posible ya que este no dispone de rehabilitadores. La solución se ha encontrado en un contrato por prestación de servicio a este especialista por 14.985 euros.

Visitará en el hospital los jueves, viernes y sábados cada quince días durante los próximos dos meses como medida de choque y luego lo hará una vez al mes hasta alcanzar un total de 300 visitas. Tras este período, el Àrea de Salut valorará la necesidad de continuar o no con esta prestación de servicio, teniendo en cuenta que la situación se produce por causas puntuales. Además, se sigue buscando al rehabilitador que falta para poder tener cubiertas las cuatro plazas.

Fernando Serrano ya empezó a pasar consulta la pasada semana y durante los primeros tres días hizo 50 visitas. Había 54 citaciones, no obstante, cuatro pacientes no se presentaron, por lo tanto, no computan.

Hay que recordar que Serrano ofreció en octubre del año pasado una charla en el marco de la Escuela Internacional Sine Dolore. También dio un ciclo formativo para trabajadores del sector turístico.