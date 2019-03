La redacción del tramo Maó-Alaior, en suspenso y con riesgo de indemnización

La solución para el nuevo proyecto del tramo Maó-Alaior de la carretera general no solo avanza sino que las últimas incidencias apuntan hacia la rescisión del contrato y la posibilidad de que Inypsa (ahora Airtificial) reclame una indemnización. Se dan todos los elementos para ello tras la aceptación del recurso de alzada por parte del Consell.

El citado recurso contra el levantamiento de suspensión de los trabajos de redacción se fundamenta en el encargo de nuevos trabajos -el análisis de los informes sobre la opción de una rotonda en superficie- que la contratista valora en 14.000 euros.

Entiende que comporta una modificación de las condiciones del contrato y que, por tanto, no puede ser aprobado. La ingeniera del Consell descarta esa interpretación, no hay modificación de contrato porque no hay trabajos adicionales y no debe haber tampoco honorarios adicionales.

Reconoce, sin embargo, que la suspensión indefinida en que se halla es absolutamente irregular y puede dar pie a que Airtificial pida la resolución del contrato por ese motivo (suspensión superior a un año) y que además de tener derecho a percibir el precio de los trabajos realizados hasta ahora también tiene derecho a pedir una indemnización. El contrato se firmó el 30 de mayo, se intentó recuperar el 14 de enero y hoy sigue suspendido.