Ciutadella no cree que los cupos para urbanizaciones se agoten

La revisión del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ciutadella, ahora en exposición pública, está siendo objeto de numerosas consultas y debates. El último ha sido elevado por la Demarcación de Menorca del Colegio de Arquitectos de las Illes Balears (Coaib) y está relacionado con los usos del suelo.

El nuevo Plan General incorpora el cupo anual de 221 plazas de alojamiento para uso residencial y turístico en las urbanizaciones del municipio, una medida criticada desde el Coaib por ser demasiado restrictiva y estar fuera de lugar en este documento, aunque desde el Ayuntamiento aclaran que se trata de un límite que ya marca el Plan Territorial Insular (PTI) de 2003, al que deben adaptarse. «Nosotros no hemos introducido ningún límite, sino que este viene establecido por el PTI. Aunque la revisión del PGOU de Ciutadella no lo recogiera, el límite debería respetarse igualmente», explica el concejal de Urbanismo, José López, que indica que este cupo ha estado en vigor durante los últimos 16 años. «Si el Plan General en vigor no lo recoge es porque no está adaptado al PTI de 2003, que todavía no se había aprobado», añade. En cualquier caso, López apunta que «ni en los momentos más expansivos y de mayor crecimiento, entre 2004 y 2006», se han llegado a solicitar más de las de 221 permitidas.

No esperar a la revisión del PTI

Por otra parte y, también en respuesta a las alegaciones de los arquitectos, López considera que el PGOU tiene su propio calendario de tramitación y que no puede estar a expensas de que se revise y apruebe el PTI o cualquier otra normativa supranacional, ya que de ser así nunca se darían las condiciones necesarias para revisar este documento.

En este sentido, señala que el equipo de gobierno lo único que ha hecho es sacar adelante la revisión del documento y que, en caso de no hacerlo, también se les habría criticado.

Sea como sea, el documento despierta el interés de la ciudadanía y de entidades lo que ha motivado que se amplíe el plazo de exposición pública. Aunque al inicio de este plazo apenas se presentaron alegaciones, ahora ya suman un centenar.