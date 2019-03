Borja Rodríguez releva a Juanjo Villalonga al frente de la ONCE

Borja Rodríguez Dopazo sustituye a Juanjo Villalonga en la dirección de la ONCE en Menorca y ayer, en un acto público arropado por su familia y por los responsables de la entidad en Balears, se presentó formalmente con la promesa de que «estaré disponible al cien por cien» para los afiliados.

Rodríguez, natural de Can Picafort en Mallorca y de 34 años de edad, es diplomado en Turismo y empezó su trayectoria profesional en el sector hotelero. Desde 2016 ha compaginado la venta de productos de la ONCE con la vicepresidencia del consejo territorial y ahora da el salto para asumir la dirección menorquina.

Una oportunidad que no dudó en agradecer «no es la primera», declaró, «en la ONCE siempre se me dieron oportunidades» y gracias a su trabajo con los afiliados «pude conocer la realidad y se me abrió un mundo maravilloso de personas diferentes», todas luchando por su integración pese a la ceguera o las deficiencias visuales, afirmó.