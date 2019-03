Apoyo de los partidos de izquierdas al pacto por la equidad de 0-3

Todas las fuerzas políticas estaban presentes para apoyarlo, pero no todas lo rubricaron. Ayer era un día importante para los colectivos que han impulsado el documento del Pacte per a la Educación de la etapa 0-3 de Balears, ya que además de presentarlo, las fuerzas políticas que así lo desearan podían firmarlo. Y lo suscribieron Podemos, PSIB, Més per Mallorca y Més per Menorca en un acto celebrado en el Salón de Pasos Perdidos del Parlament. Por su parte, no lo sellaron ni PP, ni PI ni Ciudadanos. En este caso no se ha logrado la unanimidad.

La portavoz del Col·lectiu 0-3 Menorca, Àngels Camps, indica que se trata de un pacto social, por lo que rubricarlo era un guiño al apoyo de esta etapa educativa y blindar así de cara a la próxima legislatura las distintas medidas ya aprobadas por unanimidad en el Parlament para este 2019.

