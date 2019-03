El PP lo califica de «resultado ruinoso» y de burla para la Isla

El PP considera que el acuerdo del cambio de «bestretes» para indemnizaciones urbanísticas es un «resultado ruinoso pra Menorca». Era un objetivo «político y partidista», que ha salido muy caro al Consell «y, por tanto, a todos los menorquines gracias a que la coalición separatista PSOE, Més-ERC y Podemos se han unido para perdjudicar a Menorca», dice Misericordia Sugrañes en su valoración.

Califica las negociaciones de «trilerismo parlamentario sin precedentes» y que el resultado se queda muy lejos de las pretensiones menorquinas, ya que la reclamación del pago íntegro de los anticipos contaba con el respaldo unánime del pleno insular, «entendidos como financiación adicional a la espera de la Ley de Financiación y de las sentencias del PTI con consecuencias devastadoras para Menorca», señala.

Añade que el acuerdo no es firme y que el incremento resulta engañoso, se limita a 8,5 millones, «un 27 por ciento del principal y ni un euro para intereses». Además el contenido es laxo y, en consecuencia, muy beneficioso para la Comunidad y muy perjudicial para Menorca».

No le parece oportuno haber sacrificado los anticipos, cuya solución «es política y no técnica, tal como había venido reclamando el PP», agrega. «Hemos aceptado un 2x1 ruinoso por mero interés electoral de PSOE, Més-ERC y Podemos, cuya sumisión ha salido carísima». En definitiva, para la presidenta popular ha sido «un gol por toda la escuadra de Francina Armengol a Susana Mora», un acuerdo que no comparte y califica de «burla a los menorquines».