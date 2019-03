Manresa: «La acusación del PP es una ofensa a la dignidad de IB3»

El director general de IB3, Andreu Manresa, salió este jueves al paso de la denuncia vertida por el PP de Menorca sobre el debate electoral celebrado en Es Castell el pasado viernes y del que, según la versión de los populares, se manipularon las palabras del candidato Dionisio Marí al difundir una frase fuera de contexto.

En la comisión de control del ente público celebrada en el Parlament, Manresa tachó la acusación de los populares de «una ofensa a la dignidad de los trabajadores y de IB3». Fue, indica, una equivocación, un titular erróneo.

Manresa se refirió a la difusión por parte del PP de una imagen con las caras pixeladas de dos trabajadores de IB3 para denunciar una fake news a la que hace referencia el partido y por la que decidió no participar en ningún debate electoral del ente autonómico, ni a nivel municipal ni insular. «Lo que ha pasado es algo muy grave», apuntilló Manresa.

El director general recordó que se equivocaron y que el error se corrigió, además de advertir que «hicimos una información de rectificación en los informativos, divulgamos en redes sociales, lo retuiteé, corregimos el titular». Y agregó que «escribí a la secretaria general del partido en Menorca al cabo de una hora de recibir su carta».

Con respecto a la exigencia del PP de que «depuremos responsabilidades», Manresa no dudó en asegurar que «yo no voy a depurar a nadie, me descuadra, porque es un concepto médico, estalinista y fascista».

Además, negó que lo que hubiera ocurrido se tratara de una fake news, como denunció el PP, ya que «la gran amenaza de la democracia mundial es la manipulación de noticias inventadas que no tienen autor y tienen finalidad perversa, no, nosotros nos equivocamos y lo corregimos, no era una fake news», de ahí que pidiera al PP de Menorca, tras disculparse, que retire la acusación de fake y reconsidere su posición.

Los populares consideraron, en el comunicado emitido el lunes, que IB3 no pidió disculpas, no borró el contenido de la noticia de las redes sociales y emitió únicamente una nueva e inexacta versión, introduciendo más confusión a las telespectadores. En la comisión de control celebrada este jueves, la popular Núria Riera le recriminó que el ente público no aplique el concepto de neutralidad, «es parcial, hubo falta de respeto al pluralismo político y hubo ausencia de rigor», indica. Riera agregó que «los trabajadores no tienen culpa de la línea editorial que usted marca, va más allá de la profesionalidad de los trabajadores».