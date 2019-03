El concurso para el skate de Es Castell, de nuevo desierto

La pista de skate de Es Castell se resiste. Segundo concurso convocado y, de nuevo, desierto. Así lo ha decidido el Ayuntamiento después de que la única empresa que se había presentado para ejecutar las obras en el Camí d’en Verema no cumpla con todos los requisitos del pliego de condiciones.

Según establece el informe del Ayuntamiento, la mesa de contratación hizo una propuesta de adjudicación a la empresa IO Skateparks & Ramps (única presentada) con sede social en Sant Cugat del Vallès y se le requirió que presentara la documentación que justificara la solvencia económica y financiera, así como la técnica. Y pese a que la empresa presentó dentro de plazo los informes, se ha declarado desierto «por no haber presentado correctamente la documentación requerida en cuanto a la solvencia económica y financiera».

El alcalde de Es Castell, Lluís Camps, indica que no van a tirar la toalla. El Ayuntamiento licitará de nuevo el concurso para cumplir con el compromiso que adquirió con el pueblo de ejecutar este proyecto. No obstante, es claro en asegurar que «no queremos que Es Castell sirva de experimento». Por un lado, hay que dar cumplimiento a la normativa y además, hay que ejecutar unas obras con garantías, por lo que debe ser una empresa con experiencia en este tipo de instalaciones la que construya la pista, tal como lo establecen los pliegos. Por eso, «no vamos a adjudicar el concurso si no se cumplen todos los requisitos, somos estrictos en este cumplimiento».

Hay que recordar que en el primer concurso se presentaron dos empresas. Una de ellas quedó excluida al no haber presentado su oferta en tiempo y forma. La otra no acreditó que cumpliera con todos los requisitos del pliego de condiciones.

A la tercera va la vencida.