Servera y Barber escoltan a Camps en la lista del 26M

Junts per Lô tienen sus esperanzas puestas en la lista que presentó este domingo, en el Centro de Cultura Sant Diego, para arrebatar al PP la alcaldía que rozó con los dedos en 2015, cuando la candidatura liderada por Llorenç Pons Llabrés se quedó a 79 votos de la de Coia Sugrañes.



Maria Camps, la número uno, aseguró en su presentación que tiene un equipo «de gente valiente, bien formada y con las manos libres» ya que como agrupación de electores, no tienen que someterse a la disciplina de un partido. «Es una lista potente, muy plural, de personas que actúan por amor a su pueblo y que cada una tiene su oficio y no tiene que vivir de la política, y eso también es importante», afirmó. Camps mostró su confianza en que 2019 es el año en que la izquierda recuperará el Ayuntamiento de Alaior, para ello competirá con José Luis Benejam, el alcaldable del PP.

Los candidatos 1. Maria Camps 2. Tolo Servera 3. Anselm Barber 4. Lluís López 5. Eulàlia Torrà 6. Marc Serena 7. Àlex Vidal 8. Merche Lipkau 9. Bea Pons 10. Víctor Ferrer 11. Pilar Pons 12. Pere Barber 13. Rita Barber

