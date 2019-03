El PP abre una segunda vía para que la Reserva de Biosfera tenga apoyo autonómico

La financiación por parte del Govern del desarrollo de la Reserva de Biosfera, con una aportación que equilibraría el hecho de que Eivissa vaya a recibir una cantidad significativa en cuanto que capital, se dirime hoy en el Parlament balear a través de una doble vía promovida desde el Partido Popular y Més. La enmienda que en este sentido presentaron los populares hace un mes a la ley de capitalidad de Eivissa sería suprimida durante el pleno si minutos antes sale adelante su proposición no de ley con idéntico objetivo que presentaron hace unos días.

Una proposición no de ley con amplio respaldo permitiría, según el PP, separar dos cuestiones con poco en común en cuanto el motivo de la aportación económica del Govern, tener un compromiso compartido, una norma propia y sin otros condicionantes para el caso de la reserva de Menorca, pero que desde otros partidos avisan que es más inconcreta, menos vinculante, papel mojado en cierto modo y con un mayor trámite, a las puertas de unas elecciones. Aún así, la proposición no de ley tiene muchas opciones de salir adelante. No en vano, según comentan algunas fuentes, la elaboración de una ley de Reserva de Biosfera estaba en la lista de tareas pendientes del Govern balear.

Més per Menorca lamentó por la mañana que el PP hubiera desistido (incluso dijo en un comunicado que la habían retirado) de la enmienda sobre la reserva por una proposición no de ley a la que otorga un menor peso a nivel político. Nel Martí comenta que así lo dejó claro el PP en la junta de portavoces en la que se aceptó tramitar hoy la proposición no de ley, «han cambiado de opinión, dejaron claro que una cosa era por la otra. Su postura no es muy coherente».

Mantiene vivas Més sus enmiendas a la ley de capitalidad de Eivissa por las que pide medidas de compensación para Menorca, aunque con fórmulas y vías distintas, puesto que se trata de dos realidades diferentes. Apuesta por aprobar la ‘pnl’ y también enmiendas a la ley de Eivissa a favor de Menorca.