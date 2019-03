Las 4.500 hectáreas donde los parques solares se librarán del interés general

El nuevo Plan Territorial Insular (PTI) define las zonas aptas para la apertura de instalaciones de energía fotovoltaica, espacios distribuidos a lo largo y ancho de la geografía insular que suman 34.000 hectáreas, casi la mitad de la superficie de Menorca. El Consell, siguiendo los preceptos de la Ley de Cambio Climático, delimita dentro de esas zonas aptas aquellas denominadas «áreas prioritarias», 4.500 hectáreas en las que los promotores que quieran abrir plantas de generación a través de renovables sobre suelo rústico darán un salto muy importante en la tramitación ya que no deberán obtener la declaración de interés general.

Esas 4.500 hectáreas de alta aptitud para la implantación de parques fotovoltaicos, determinadas en función de criterios como el grado de pendiente en el suelo (para reducir los efectos erosivos), la orientación de los terrenos y la distancia con canteras activas, se ubican mayoritariamente en la zona norte y sur de Ciutadella y en el sureste insular y serían más que suficientes para dar cabida a instalaciones que permiten abastecer al cien por cien del territorio con energías renovables, objetivo que se marca para el horizonte 2050.

No en vano, en la revisión del PTI se calcula que serán necesarias 1.325 hectáreas sobre suelo rústico y otras 62,5 hectáreas en suelo urbano para alcanzar ese pleno de energías renovables. Hay que tener en cuenta que la superficie de las instalaciones que ya existen o que están autorizadas suman las 321 hectáreas, por lo que el PTI concluye que será necesario implantar renovables sobre una superficie de 1.004 hectáreas de suelo rústico, aproximadamente un 22 por ciento del espacio que suman las denominadas áreas de implantación prioritaria.

Tramitación

El documento determina como zonas no aptas o de baja aptitud aquellas que se ubican en Áreas de Alto Nivel de Protección (AANP), Áreas de Interés Paisajístico (AIP) y Áreas Rurales de Interés Paisajístico (ARIP). En el resto de zonas, excluyendo las prioritarias y las vetadas, los promotores pueden impulsar proyectos de renovables, pero deberán atenerse a la ardua tramitación administrativa, incluyendo la preceptiva declaración de interés general.

Cabe recordar que también están exentas de ese trámite todas las instalaciones de autoconsumo que se ubiquen en suelo rústico, siempre y cuando esas instalaciones no contradigan el planeamiento o bien no sean legales. En el caso de las pequeñas instalaciones de generación eléctrica mediante fuentes renovables, las que no lleguen a los cien kilovatios de potencia instalada, ni tan siquiera será necesaria la autorización administrativa previa.

Zonas aptas para instalar molinos marinos: entre Es Grau y Punta Prima y en Fornells

El nuevo Plan Territorial Insular (PTI) también delimita de forma aproximada las zonas con capacidad de acogida de aerogeneradores marinos, los llamados offshore, una tecnología que ya se usa en Canarias y que también se tiene en cuenta en el plan de renovables de Menorca. Siguiendo el análisis elaborado por el Instituto para la Diversificación y ahorro de la Energía, se establece una zona puntual condicionada en Fornells y una franja condicionada entre el Parque Natural de S’Albufera des Grau y Punta Prima, siempre en áreas con menos de 50 metros de profundidad.