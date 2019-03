Gaspar Llamazares: «La izquierda vive una profunda crisis de identidad»

El candidato a la presidencia del Gobierno por Actúa, Gaspar Llamazares, aseguró este sábado en Ciutadella que «la izquierda vive una profunda crisis de identidad» con «proclamas maximalistas antes de llegar a la política» que no coinciden con la política de la realidad. Además, hace referencia a «una política de gestos grandilocuentes con poco contenido de cambio y de izquierdas». Todo ello ha derivado en una «nueva decepción» que viene a explicar la división del equipo de dirección del mismo Podemos y una «sensación de fracaso».

Así lo aseguró ayer Gaspar Llamazares en un acto celebrado en el Club Náutico de Ciutadella para apoyar a la candidata a la alcaldía de Ciutadella, Montse Seijas, y también número dos del partido en el Congreso por Balears.

Llamazares aseguró que es, ante esta situación de la izquierda, que nace Actúa. Pretende «ocupar un espacio que no está representado, el de la izquierda seria, constructiva, abandonado por IU cuando se disolvió en Podemos». Agregó que «somos una nueva organización que quiere sumar ciudadanos que se abstienen en la izquierda, queremos sumarnos activamente a la participación para lograr una mayoría de gobierno a nivel de Estado de izquierdas no hipotecadas y que permitan hacer políticas de cambio». Entre sus propuestas, Llamazares hizo referencia al «empecinamiento de Unidas Podemos en el referéndum», la autodeterminación, sobre lo que opina que «es un error de la izquierda» y que no va a solucionar el conflicto en Cataluña. «Solo dividiría más a los catalanes entre sí y a los españoles», de ahí que «defendemos el desarrollo del autogobierno, la solidaridad, el diálogo y la convivencia» y agregaba que «proponemos un desarrollo federalista de la Constitución Española, no la regalamos a la derecha, es de todos, también de la izquierda», aseguró. También apuntó al necesario cambio social y al plan urgente contra la corrupción. Indicó que uno de los temas pendientes es la reinserción de los presos. «Hay una política de asilo, de aislamiento, pero no de reinserción y rehabilitación, tenemos una deuda pendiente con los funcionarios de prisiones y los presos».

Seijas anunció que Actúa presentará, además de en Ciutadella, candidato al Consell y al Parlament.