Los número uno del PP a los consells quedan fuera de la lista al Parlament

Los número uno del PP a los consells no formarán parte de la lista al Parlament, lo que rompe una tradición histórica de los ‘populares’. A pesar de que diversas voces en el partido habían pedido que los tres cabezas de lista también fueran al Parlament, el comité ejecutivo del PP decidió este miércoles aplicar la política de ‘un hombre, un cargo’, que se aprobó en el congreso que eligió presidente de la formación a Gabriel Company.

Desde Menorca y Eivissa, los candidatos al Consell, Misericòrdia Sugrañes y Vicent Marí, habían presionado para que la incompatibilidad de ocupar más de un cargo no afectará a los candidatos a la Presidencia del Consell. El malestar es profundo en Menorca, donde Sugrañes llegó a condicionar su presencia en la lista al Consell a que no se aprobará la incompatibilidad. Esa queja hizo que muchas voces en el partido pidieran la exclusión, algo que finalmente no ha sucedido.

