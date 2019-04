Un repetidor de TDT sin corriente eléctrica

Hace aproximadamente un mes que la señal de la TDT, procedente del repetidor de S’Enclusa, llega con dificultad a las casas de Ciutadella, lo que implica que en muchas viviendas haya problemas para ver la televisión. Y parece que la incidencia no estará resuelta hasta dentro de unas semanas, en el mes de mayo.

La avería se debe a un cúmulo de circunstancias, aunque todas giran alrededor de un problema: el repetidor de S’Enclusa no llega la corriente eléctrica y funciona con grupos electrógenos y un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), explica Bartomeu Tugores, el gerente de la Entidad Pública Empresarial de Telecomunicación e Innovación de las Illes Balears (Ibetec), dependiente del Govern.

Con el objetivo de que el repetidor no vuelva a fallar más, el Ibetec prevé invertir los dos próximos años unos 400.000 euros para la adquisición de nuevos generadores, su mantenimiento y la ejecución del proyecto para hacer llegar la corriente eléctrica.

En el último mes los grupos electrógenos se han disparado hasta en tres ocasiones, y el sistema de protección no ha actuado, lo que ha generado problemas en la emisión de la señal de TDT. Los grupos electrógenos han fallado porque «su vida útil, con más de 30.000 horas, ha llegado a su fin» y es necesario cambiarlos, expone Tugores. Y así lo prevé Ibetec.

El problema es que justamente el concurso de mantenimiento del repetidor de S’Enclusa (con el que se deben instalar los nuevos generadores) ha quedado desierto. Y el Govern ha tenido que convocar un segundo concurso, con un aumento de la oferta económica, provocando una demora de dos meses.

El segundo concurso, al que se han presentado dos empresas que optan al servicio durante dos años, con un coste de 73.000 euros anuales, se adjudicará la semana que viene. El Govern confía que en mayo ya se instalen los nuevos generadores.

Mientras tanto, hoy mismo se desplazan a S’Enclusa técnicos del Ibetec y de la actual empresa de mantenimiento con el fin de «hallar una solución preventiva y temporal» para garantizar la recepción de la señal hasta que se resuelva el problema.

El otro gran proyecto pendiente es hacer llegar la corriente eléctrica a S’Enclusa. «Hace diez años que se decidió que S’Enclusa diera esta cobertura a Ciutadella. Y no puede ser que un centro de esta importancia no tenga corriente eléctrica», afirma Tugores, que recuerda que «hace tres años que intentamos que llegue la electricidad a S’Enclusa», y no lo han conseguido. Los problemas, expone, son que el centro no es de su propiedad (sino del Consell, con las dificultades que ello genera) y que es una zona protegida, por lo que la tramitación es más lenta.

No obstante, parece que la situación se empieza a desencallar. Solo se está pendiente de que el Ayuntamiento de Ferreries conceda la licencia para que se pueda ejecutar el proyecto de canalización que lleve la electricidad hasta S’Enclusa. El coste del proyecto es de 250.000 euros y el Govern confía que en un año y medio esté ejecutado.