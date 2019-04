El PP acusa al Gobierno de engañar a los jubilados

El PP de Menorca cargó este viernes contra el PSOE por haber, desde el Gobierno central, «dejado sin subvención a todos los jubilados menorquines que deberán hacer escala en Palma en los viajes del Imserso», a lo que se añade el hecho que no aparezca Menorca como punto de origen obligado. Así se recoge en el pliego de condiciones del nuevo concurso para las dos próximas temporadas. «El PSOE deja tirados a los jubilados menorquines», aseguró ayer la presidenta insular del partido y candidata al Consell, Misericordia Sugrañes.

Recuerdan desde el PP que el PSOE votó a favor de la proposición no de ley presentada por la diputada Águeda Reynés para que se recuperara la compensación por la escala en Palma que se eliminó con el aumento del descuento en los vuelos entre islas. «El PSOE nos ha engañado otra vez», aseguró Sugrañes.

Los populares calculan que esto puede suponer para los viajeros menorquines «pasar varias horas en el aeropuerto, el sobrecoste oscilará entre los 40 euros y los 300 euros por pasajero, ya que en el caso de doble pernocta al coste del billete hay que añadir la manutención y los desplazamientos del hotel», lo que califican como «disparate».

La candidata al Senado, Aurora Herráiz, criticó este viernes la «discriminación que sufrirán de forma injustificada los jubilados de Menorca que teniendo los mismos derechos que los de otros territorios han de pagar más» y «padecen la incomodidad de hacer escala en Palma sí o sí».

Sugrañes se comprometió a que el PP solucionará esta cuestión «desde el Gobierno» y no eludió involucrar en sus críticas a la presidenta del Consell, «es posible que Menorca esté en la agenda del Gobierno de Madrid como le gusta decir a la candidata socialista, Susana Mora, pero la realidad es que decisiones políticas e injustificadas como ésta nos permiten concluir que no sirve de nada estar en la agenda del Gobierno porque al igual que con los generadores de emergencia las necesidades no pasan a la página de soluciones».