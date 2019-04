UGT, CCOO y STEI piden al PSOE que no pacte el gobierno con Ciudadanos

Los sindicatos mayoritarios menorquines están satisfechos con los resultados de las elecciones generales y la victoria socialista pero ahora reclaman ya hechos, no solo palabras, para que la recuperación económica llegue a los trabajadores. Los secretarios generales de UGT y CCOO, Servando Pereira y Antonio Soria respectivamente, y la secretaria territorial del STEI-i, Maria Camps, pidieron ayer al PSOE que no se apoye en Ciudadanos para gobernar, que mire a su izquierda o que gobierne en minoría si es necesario. «No se puede jugar con la ilusión de la gente», aseguró Pereira, una opinión unánimemente compartida por Camps, «esta esperanza no puede ser traicionada con pactos hacia el neoliberalismo», y por Soria, «un gobierno con Rivera sería un gobierno de derechas».

1 de mayo

Los dirigentes sindicales realizaron estas declaraciones ayer durante el anuncio de la convocatoria de la marcha anual del Primero de Mayo, que este año coincidirá con la resaca de las elecciones generales y el inicio de las negociaciones políticas para formar gobierno en Madrid, con la vista puesta en los triples comicios de mayo: europeos, autonómicos y municipales. La manifestación saldrá de la plaza Explanada de Maó, a las 12 del mediodía, y realizará el recorrido habitual hasta la sede de la Dirección Insular de la Administración General del Estado, la plaza Miranda. Los responsables de UGT, CCOO y STEI-i destacaron la unidad sindical en un día clave y simbólico como el 1 de mayo, que no perderá su tono reivindicativo. Los sindicatos anuncian que estarán «vigilantes» ante los pasos del futuro nuevo gobierno. «Tenemos muchas cosas pendientes y las respuestas a todas esas demandas tienen que ser políticas», aseguró Maria Camps.

