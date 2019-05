Este es el nuevo vídeo de promoción turística de Menorca

'Do you like this?'. Es la frase que más se repite en el último vídeo de promoción turística que ha publicado la Fundació Foment del Turisme de Menorca.

En el vídeo se narra, en humor, la historia de un menorquín que enseña a un turista inglés recién llegado a la Isla, todos los encantos de la Isla, desde las playas, la gastronomía o las tradiciones populares, entre otras cuestiones. Sin embargo, el invitado no es el turista que se esperaba, pero como dicen al final del artículo, "sea quien seas, bienvenido a Menorca".