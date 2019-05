La reserva sur veta el paso de barcas con fusiles de pesca submarina

Una de las restricciones en la reserva marina de la Illa de l’Aire vuelve a soliviantar a los aficionados a la pesca submarina, y es que no podrán llevar el material, sus fusiles, cuando naveguen por las aguas de la zona comprendida entre la Punta de Biniancolla y la Punta des Xoriguer. Esta prohibición se suma al veto total que se ha establecido en la nueva reserva para la pesca submarina y los que la practican se sienten aún más agraviados, «no es que no queramos la reserva pero queremos equilibrio, si se permite la pesca con restricciones debe ser para todos», aseguró este jueves un portavoz de la Associació Menorquina per a la Defensa de la Pesca Submarina (Amesub).

Especialmente perjudicados se sienten aquellos que tienen barcas amarradas en esa parte de la costa sur, sobre todo residentes de Sant Lluís y Maó, o que llegan de otros pueblos con remolque y tiran al mar sus embarcaciones desde las rampas situadas en esa zona. «Se tendrán que olvidar de hacerlo allí, y si tienes un amarre ¿qué haces, lo vendes y te pones a la cola de diez años para obtener uno en otro lugar?», se preguntan en Amesub. Porque aunque cojan la barca para ir a otra zona a practicar la pesca submarina, no podrán portar el material para ello si surcan aguas de la reserva, se quedan sin salida, critica la entidad. «Se está creando una situación complicada, aunque no pesques en la reserva, no poder navegar e ir a pescar fuera de ella, por ejemplo, saliendo desde Biniancolla hacia Son Bou», explican.

La reserva comprende desde Rafalet hasta la Punta des Xoriguer, 719 hectáreas protegidas. La zona general es la que va desde Biniancolla a Punta des Xoriguer y donde, critica Amesub, se aplica la normativa de 2015 que rige en las reserva marinas de Balears y que prohíbe que las embarcaciones que naveguen por las aguas de la reserva marina y las personas y vehículos que circulen por la zona de dominio público marítimo-terrestre inmediata a la reserva marina lleven fusiles de pesca submarina.

La prohibición para personas y vehículos que porten fusiles de pesca cerca del agua en la reserva norte se aplica por el decreto 26/2019 publicado el pasado 13 de abril.

Amesub alega que su actividad supone solo un 5 por ciento de las licencias de pesca recreativa, «somos minoritarios en el cómputo global pero también somos los más excluidos».