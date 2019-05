Más de 200 aspirantes optan a doce plazas de bomberos

Un total de 205 aspirantes pasarían a formar parte del proceso selectivo para entrar a formar parte de la bolsa de funcionarios interinos de bombero del Consell, según la lista provisional de admitidos y excluidos publicada por la institución.

Por contra, la solicitud ha sido denegada a otras 31 personas por no cumplir alguno de los requisitos señalados en las bases de la convocatoria. La causa de exclusión, en la mayoría de los casos (18), ha sido no acreditar el nivel de catalán requerido (B1).

Además, también se han quedado fuera otros postulantes por no presentar todos los carnets de conducir requeridos (de camión), por no presentar la titulación académica correspondiente, por no presentar de forma correcta el justificante de los derechos de examen o, en un solo caso, por presentar la solicitud fuera de plazo.

Así, y en el caso de que las enmiendas y posibles reclamaciones (si se presentan) no modifiquen la lista, tan solo 12 de los 205 aspirantes llegarán a ocupar alguna de las nuevas plaza para cubrir, con carácter temporal, el servicio de prevención y extinción de incendios en materia de emergencias y protección civil.

Las pruebas a superar

Junto al listado definitivo, se publicará el día, la hora y el lugar en el que se llevaran a cabo las pruebas del proceso selectivo, que constará de cuatro fases. Una primera fase de oposición (55 por ciento de la nota final) incluye un test de conocimientos, una prueba de aptitud física, otra psicotécnica y pruebas médicas. Todas ellas obligatorias y eliminatorias.

En cambio, no es eliminatoria una segunda fase del concurso (44 por ciento) en el que se valorara la experiencia personal, las titulaciones académicas, los cursos de formación u otros méritos alegados.

A partir de la puntuación obtenida en estas dos partes se ordenarán los aspirantes en función de sus calificaciones y serán los primeros clasificados quienes pasarán a la fase de formación y de prácticas. Dicha formación se podrá realizar, además de en Menorca, en cualquier otra isla del archipiélago o comunidad autónoma con la que Consell firme un convenio de colaboración.

La convocatoria, que llega diez años después de la última, viene motivada por la necesidad de cubrir las plazas que quedarán vacantes en el cuerpo de los bomberos, dadas las previsiones del Consell. Antes de que finalice el año están previstas un total de cinco bajas por jubilación. Además, a día de hoy, solo una persona conforma la bolsa de funcionarios interinos.

Por otra parte, los presupuestos de este año contemplan el incremento de la plantilla, con dos nuevas incorporaciones. De ahí, la necesidad de contar con bomberos formados.