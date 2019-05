El pantalán de Calesfonts se empieza a fijar entre quejas

Autoridad Portuaria de Balears (APB) ha iniciado esta semana la instalación de un pantalán fijo en Calesfonts (Es Castell), en medio de la indignación de algunos restauradores.

En concreto, manifiestan su desacuerdo con la actuación los que se encuentran en la curva del puerto pesquero, justo en frente de donde se está colocando la nueva infraestructura que en temporadas anteriores era portátil. Los propietarios de los negocios en este tramo alegan que las obras coinciden con el inicio de la temporada turística y que, por lo tanto, afectan a su actividad económica.

«A mí las obras me afectan porque me tienen el local vacío», expone la propietaria de la crepería Biel’s Cove, Sonia Barón. Según explica, los trabajos están siendo muy molestos dado que se está perforando el suelo. «Encima de que hay poca gente paseando, no se sienta nadie», asegura Barón que considera que la situación empeorará cuando empiecen a cimentar en el mar, a medida que avancen los trabajos. «¿Quién me va a pagar todas las pérdidas de todos los días que voy a perder?», se pregunta.

Aunque el plazo de obra se ha fijado en tres meses, APB (según dicen los restauradores), expone que el pantalán se fijará lo más rápido posible, en unos veinte días.