Marc Pons no comparecerá por el cierre del expediente del apagón

El conseller balear de Territorio, Energía y Movilidad en funciones, Marc Pons, no comparecerá para dar explicaciones sobre el cierre del expediente informativo abierto a Red Eléctrica a raíz del gran apagón que a finales del pasado mes de octubre dejó a 38.000 clientes menorquines sin acceso al suministro eléctrico durante dos días y medio.

La petición formal elevada por el PI ante la Diputación Permanente del Parlament, el órgano encargado de la gestión parlamentaria mientras la cámara balear está disuelta a la espera de elecciones, fue rechazada después de que la letrada oficial mayor del Parlament, Esperança Munar, advirtiese de que en el periodo de campaña electoral no procede la petición de comparecencia de un conseller.

Según el relato del vicepresidente segundo de la Mesa de la Diputación Permanente, Miquel Vidal, llegado el punto del orden del día, el PP expresó su postura favorable a la comparecencia; sin embargo, «no podemos y por principio no vamos en contra de lo que dicen los técnicos», afirmó. La Mesa está compuesta por dos miembros del PP, uno de Podemos, uno del PSOE y uno de Més per Mallorca, aunque la comparecencia no llegó a ser sometida a voto.

El portavoz del Pi en el Parlament, Jaume Font, mostró ayer su contrariedad por el rechazo de su petición y avanzó que si en la próxima legislatura «somos decisivos» lo primero que reclamarán es la reapertura de un expediente que, aseguran, ha impedido compensaciones en las facturas por valor de 15 millones de euros. Cabe recordar que, como avanzó este diario, el expediente se cerró sin atribuir culpa alguna a Red Eléctrica al considerar que el cap de fibló fue una causa de fuerza mayor.