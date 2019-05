El control de jornada llega a Menorca entre quejas por el exceso de papeleo

La entrada en vigor del Real Decreto de medidas urgentes de protección social y laborales, que obliga a todas las empresas a mantener un estricto control horario de la jornada laboral de sus empleados, ha sido recibido por los empresarios menorquines con muchas dudas sobre su aplicación y quejas por la sobrecarga administrativa que les supone en un momento crucial para la economía menorquina, cuando arranca la temporada turística. Mientras, desde los sindicatos celebran la medida y confían en que hará aflorar horas extraordinarias, lo que terminará haciendo hueco para la contratación de más trabajadores.

El gerente de CAEB Menorca, Enric Cases, lamenta que «supone una carga más para las empresas» y recuerda uno de los condicionantes de la nueva legislación laboral, la obligación de conservar los registros horarios, ya sea telemáticos o manuales, durante cuatro años en que estarán a disposición tanto de los representantes sindicales, como de la autoridad laboral. Cases consideró que la medida va en contra de la filosofía de flexibilizar las jornadas y de «apostar por la productividad y no por el número de horas trabajadas». La gerente de la Asociación Hotelera de Menorca (Ashome), Azucena Jiménez, explica que las empresas están evaluando el nuevo trabajo administrativo que ha surgido y que califica de «brutal» sobre todo en empresas con medias de 150 empleados. En cualquier caso exponen la intención de la patronal de llegar a acuerdos con los sindicatos sobre determinadas casuísticas.

La secretaria general de PIME, María García, traslada la «preocupación» que el control de jornada ha provocado por «la forma de aplicarlo correctamente» y lamenta la ambigüedad del decreto y que el Ministerio no publicase hasta el lunes una guía para su aplicación. García subraya las dificultades de implantación de la obligación de fichar en según qué sectores y profesiones: «En empresas de distribución, transporte, comerciales resulta más complejo».

No cumplen

Por su parte, el secretario general de CCOO en Menorca, Antonio Soria, destaca que la medida parte de una demanda sindical y consideró que no será hasta medidos de temporada cuando puedan evaluar si las empresas están cumpliendo. Por el momento, dos días después de su implantación no han recibido quejas al respecto. Soria denuncia que «la mayoría de las horas extra no se pagan como corresponde» y que en algunos casos no se llegan a retribuir de ningún modo. Considera que el control férreo de esta cuestión terminará generando puestos de trabajo.