La dotación de alcantarillado tiene pendiente el 90 por ciento de las obras

El grueso de las actuaciones necesarias para que todos los núcleos residenciales de la Isla estén conectados a la red general de saneamiento de su municipio se deberán ejecutar durante el próximo mandato con los equipos de gobierno que se configuren a partir de las elecciones del día 26. Y tendrá que ser en la primera mitad del mismo (antes de agosto de 2021) si quieren eludir la suspensión en la concesión de licencias para la construcción de viviendas de nueva planta que establece la Ley de Ordenación y Uso del Suelo en el caso de que se incumplan los plazos establecidos. En agosto de 2019 deben estar los proyectos licitados y en 2023, los sistemas en pleno funcionamiento.

De los treinta núcleos de seis municipios afectados en la Isla por esta medida, solo Llucmaçanes (Maó) se ha conectado a la red. Además, se han realizado obras, en fases iniciales, en Cala Llonga (Maó), L’Argentina (Alaior) y Cala Morell (Ciutadella) gracias, en buena parte, a la línea de financiación del Consell. Son 6,2 millones de euros invertidos sobre una estimación global de 56 millones (11 por ciento). El resto están en distintas fases de tramitación. En Es Castell y Sant Lluís, donde en varias urbanizaciones está suspendida la concesión de licencias por carecer de proyecto, aseguran que no hay presión al respecto por parte de los inversores porque apenas hay terrenos vacantes.

Maó

El único núcleo que se ha conectado a la red de alcantarillado en los últimos años ha sido Llucmaçanes, pero con un proyecto que empezó a andar hace más de una década. Se ha realizado también la primera fase de la compleja actuación en Cala Llonga, aproximadamente un tercio del presupuesto total. El Ayuntamiento ha intentado, sin suerte, obtener financiación para Es Murtar y Sa Mesquida.

Ciutadella

En la urbanización de Cala Morell se ha ejecutado la impulsión hasta Ciutadella, por aproximadamente un millón de euros, mientras que la canalización interior está pendiente. Para la parte izquierda de Santandria el pleno ya ha aprobado las contribuciones especiales de los vecinos, que están pendientes en el caso de General Morera.

Alaior

Una parte de la actuación en L’Argentina, que comprende todas las calles menos la principal y la mayoría de las estaciones de bombeo, se han terminado, además de la conexión con Alaior. El resto está preparado para licitar con presupuesto propio y del Plan Insular de Cooperación, por un importe bastante menor. Son Vitamina y Calescoves tienen proyectos (revisados para adaptarlos a la negativa del Consell a que se actúe en las cunetas) y para ellos se busca una financiación que no obtuvo respuesta positiva con la ecotasa.

Es Mercadal

El PSOE, partido que en estos momentos ejerce como equipo de gobierno, propone en su programa electoral elaborar un plan de saneamiento para abordar la red de saneamiento de Addaia, Punta Grossa y Na Macaret.

Es Castell

Tres actuaciones pendientes en muy distintos niveles de tramitación. Sínia Riera se ha adjudicado ya pero no comenzarán las obras hasta después del verano para respetar la temporada turística. Además, se hará coincidir con los trabajos de la nueva rotonda en el cruce de Sol del Este para no levantar dos veces el mismo suelo. Para la Cala Sant Esteve, se ha enviado a la Comisión Balear de Medio Ambiente que deberá resolver la discrepancia entre vecinos y Consistorio sobre la ubicación de la estación de bombeo. Finalmente, Trebalúger no tiene proyecto actualizado. El Ayuntamiento licitará la redacción del plan especial. El presupuesto es alto, unos 5 millones, por lo que se ejecutará en varias fases para no cargarlo al bolsillo de los residentes.

Sant Lluís

El que acumula más proyectos pendientes de aprobar (tres), lo que, aseguran desde el Consistorio, no ha generado grandes perjuicios ni peticiones denegadas porque apenas hay demanda de licencias de nueva vivienda para estos núcleos. En Binibéquer Nou y Binissafúller Roters se han tenido que revisar los proyectos existentes, en el segundo caso una revisión que tampoco se ha aprobado todavía. Se hará pronto, afirman. Otros tienen la red de saneamiento a medias.