El Consell rectifica y cambia titulaciones para opositar tal como solicitaba UGT

El Consell ha rectificado y ha dado la razón a UGT con respecto a la formación requerida a los auxiliares de Bienestar Social de cara al proceso de oposiciones convocado. La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT informa que el Ejecutivo insular ha introducido cambios en las bases específicas de la oferta pública de ocupación para el colectivo concreto de auxiliares de enfermería y cuidadores dándoles la razón. UGT presentó dos recursos administrativos que el Consell desestimó. Y ahora ha aceptado. Por otra vía avanza el contencioso administrativo presentado.

UGT recurrió la titulación exigida para estas plazas por considerar que el nivel que se pedía, es decir, una formación básica de FP, era «inexistente». Y con la estimación de los recursos, este criterio ha sido sustituido por un título de FP medio. La representante sindical Lourdes Manzano indica que no se entendió que el Consell desestimara el recurso cuando todo parecía que se trataba de un error en las bases, «hace veinte años que el título solicitado es el de FP medio, el que pedían ellos no existe en España». De ahí que con el recurso tan solo «se exigían las titulaciones legales y no un cambio de grupo profesional».