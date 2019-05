Sant Lluís da licencia para dos pistas de pádel, pero se están construyendo cuatro

El Ayuntamiento de Sant Lluís concedió en marzo licencia para construir dos pistas de pádel a Biosport, la concesionaria de la gestión del polideportivo, pero la realidad muestra que se están construyendo cuatro. Las dos para las que se otorgó la licencia constituyen una de las mejoras contractuales que la empresa ofreció al presentarse al concurso del polideportivo. Las otras dos las promueve el Ayuntamiento a través del plan de equipamientos deportivos que financia el Consell. Las cuatro constituyen la infraestructura que ha de acoger en octubre una prueba del circuito de la World Padel Tour.

A la alcaldesa Montse Morlà solo le constaba este jueves por la mañana que se trabajara en las dos primeras. Las otras dos de promoción municipal acaban de salir a licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público y no serán adjudicadas hasta el 5 de junio, fecha en la que se reunirá la Mesa de Contratación, según explicó. Puso el caso en manos de los servicios técnicos para una inspección y anunció que pediría explicaciones a la promotora.

Toni Capó, gerente de Biosport, aduce que se trata de un error del constructor, Marquès Triay SL. Dado que las cuatro pistas están redactadas por el mismo arquitecto, Xavier Genestar, y figuran como fase 1 y fase 2, comenzó la excavación de los cimientos por la segunda. «Es un error nuestro, asumimos la responsabilidad y el coste que nos suponga», explica Capó.

Descarta cualquier interés en la licitación de las dos pistas municipales por cuanto «lo nuestro es la gestión, no construimos», afirma. Otras fuentes sí alegan la posible ventaja que podría obtener el constructor si concursa con una rebaja de su oferta similar al coste de la obra ya realizada.

El gerente de Biosport añade que en cuanto se detectó el error, se detuvieron los trabajos en las pistas municipales y que solo se han realizado los cimientos en las dos de su promoción. Así lo revelan los trabajos, que muestran, sin embargo, que el encofrado estaba preparado esta semana para las cuatro.

Para evitar suspicacias, precisa que el proyecto de sus pistas fue redactado y visado por otro técnico y que contrataron después a Genestar porque era a quien el Ayuntamiento había encargado las otras dos pistas con el fin de ganar agilidad y uniformidad en el conjunto de la instalación.

Anuncio de denuncia judicial y críticas por las irregularidades

La empresa Pádel Indoor Menorca presentó en abril una instancia en el Ayuntamiento solicitando información tanto del contrato de gestión del Polideportivo como del proceso que envuelve la construcción de las pistas. En su opinión, no se trata de un error y alega que la obra había comenzado antes y que fue parada como consecuencia de otra instancia presentada con anterioridad.

Su abogado, Pedro Coll, anuncia que presentará recurso judicial porque, entre otros argumentos, el proyecto apela al interés general, pero no se ha tenido en cuenta al resto de clubs o empresas deportivas del municipio. Sabe que la resolución judicial llegaría demasiado tarde y por ello pretende agotar antes la vía administrativa, aunque no es optimista, no ha recibido respuesta alguna a la información solicitada.

También el PP y el PI han expresado sus dudas «por las irregularidades que se observan a simple vista», señala la candidata popular Loles Tronch.