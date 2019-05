Piden restringir más tiempo el tráfico en el puerto de Ciutadella

La Asociación de Bares y Restaurantes de la Calle Marina, del puerto interior de Ciutadella, reclama al Ayuntamiento que restrinja durante más tiempo el tráfico rodado en la zona de restaurantes del puerto antiguo.

Actualmente se cierra el paso a las 12.30 horas durante cuatro meses, entre junio y septiembre. Piden que el tráfico rodado de vehículos se prohíba a partir de las 11.30 horas y durante los seis meses de temporada, entre mayo y octubre.

Alegan que a las 12.30 horas «es hora punta», ya que antes de esta hora es cuando montan las terrazas, con las dificultades que ello implica si pasan coches, más cuando «con la nueva reestructuración algunas zonas de restaurantes no superan los 70 centímetros de ancho para montar terraza». Argumentan que ello puede generar perjuicios al no poder tener la terraza lista a tiempo, y que «los clientes no puedan ser atendidos correctamente».