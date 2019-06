Los consignatarios, escépticos ante el desvío de cruceros desde Palma

Los consignatarios de la Isla acogen con elevada cautela la propuesta del Govern de combatir la saturación de cruceros en Palma desviándolos a otros puertos como Maó y Ciutadella. Por otro lado, el teniente de Alcaldía en funciones del Ayuntamiento de Maó Héctor Pons entiende que es interesante toda medida que pueda atraer escalas compatibles con las limitaciones del puerto y con los parámetros de sostenibilidad de una Reserva de Biosfera.

Alfredo Meliá, de la Agencia Meliá Vives SL, considera que el anuncio es «algo anecdótico», puesto que al final los cruceros van a los puertos que consideran más atractivos. «Lo que es realmente efectivo es ofrecer un buen destino, el cliente quiere un buen producto». También entra en juego el factor del precio de los servicios que se prestan, con competidores cercanos más asequibles. Considera Melià que la Isla está bien ubicada en el Mediterráneo, pero que es necesario un esfuerzo compartido para que el destino pase a ser más apetecible. Meliá, que niega que haya saturación en Palma, marca como prioridad el segmento de turista medio-alto de las esloras más reducidas, «pero para atraerlos hay que contar con una buena planificación».

Federico J. Cardona Tremol SL es el consignatario que más cruceros maneja en la Isla. Su gerente, Rosa Cardona, argumenta que «todo lo que sea sumar es bueno, pero no sé cómo podemos incidir en las compañías para que realicen el desvío» permaneciendo en las Islas. Recuerda que los barcos que van a Palma, si no son demasiado grandes, ya tienen ahora mismo la opción de visitar la Isla, pero que no lo hacen porque en la elección de un destino intervienen muchos y variables factores. «Si van a Palma es por algo, conexiones internacionales, funciona como puerto base...»

Por su parte, Héctor Pons apunta que estas actuaciones del Govern podrían venir por la promoción y los descuentos en las tasas. «Debe haber coordinación entre el Govern y Autoridad Portuaria, si existe un sentimiento de comunidad es bueno poder coordinar estas cuestiones, y adaptarnos a las características de cada ciudad». Pons recuerda que Puertos, en las ferias, ya solo promociona Maó ante la alta demanda en Palma y Eivissa. «Igual mucha de esta gente preferiría venir aquí», reflexiona, por lo que cabe dar a conocer el producto turístico menorquín.