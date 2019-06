Ports se olvida de retirar la bandera azul en Ciutadella

En la puesta en escena del renovado puerto interior de Ciutadella se ha colado un elemento que no debería aparecer en la fotografía. En una zona elevada del puerto de Ponent sigue izada –al menos hasta este miércoles– la bandera azul, el galardón que otorga anualmente la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor a las playas y puertos que cumplen con unos determinados criterios de calidad ambiental y de las instalaciones. La bandera sigue ondeando a pesar de que el puerto de Ciutadella perdió oficialmente el distintivo a principios del mes de mayo.

Desde la Dirección General de Puertos y Aeropuertos del Govern, responsable de la gestión del puerto del poniente insular, mostraron este miércoles su sorpresa por la presencia del galardón y ante la advertencia de este diario aseguraron que iban a ordenar inmediatamente la retirada de la bandera, confirmando que no debería ondear más, al menos hasta mayo del año que viene, cuando se vuelve a publicar el reparto oficial de banderas.

No se presentó

Desde el Govern matizan no obstante que el puerto de Ciutadella no ha perdido el galardón, como se interpretó cuando la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor hizo públicas las playas y puertos que obtenían la bandera en 2019, sino que la administración no presentó candidatura para renovar el distintivo, toda vez que la infraestructura estaba sufriendo importantes obras que en la práctica hacían inviable la renovación del distintivo. Así lo indicaba el precedente del puerto de Fornells, también de gestión autonómica, que en 2018 perdió la bandera azul después de que el jurado nacional considerase que después de que durante buena parte del año el puerto estuviera afectado por trabajos de renovación, no merecía seguir ostentando el distintivo. Este año, una vez terminadas las obras, el puerto de Fornells ha recuperado la bandera azul.