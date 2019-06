Més incluye la presidencia en la negociación del pacto del Consell

«En estos momentos está todo abierto. Y en el todo se incluye presidencia, vicepresidencia, consellerias y acuerdo de gobierno», aseguraba este jueves Nel Martí, coordinador de Més per Menorca, tras un primer encuentro entre las fuerzas de izquierda que fijaba la línea de salida de las negociaciones para formar el nuevo gobierno del Consell.

«No hay nada cerrado», se reafirmó Martí, que entre líneas, dio a entender que Més sigue sin dar por cerrado, tan siquiera, el frente de la presidencia, a pesar del conseller que le sacan, ahora, los socialistas.

El PSOE, por su parte, quiso ser condescendiente con esta interpretación de Més y entiende que «está todo abierto porque no hemos hablado ni de cargos ni de presidencias». A pesar de no querer entrar en este debate, el portavoz socialista en las negociaciones, Damià Borràs, también recordó que «el grupo socialista cuenta con cuatro consellers» y manifestó que el PSOE cuenta con su propia postura y que la hará valer en el momento oportuno. «Entendemos que en este momento no toca hablar de estas cuestiones», comentó Borràs.

Más allá de estas interpretaciones que parecían contradictorias, las tres fuerzas progresistas muestran buena voluntad para llegar a un acuerdo. «No creo que, de entrada, haya divergencias programáticas que dificulten gobernar juntos de nuevo», opinó Borràs, mientras que, en esta línea, Martí señalaba como la «premisa» de Més su «voluntad de llegar a un acuerdo».

Asimismo, Natividad Benejam, en representación de Unidas Podemos, destacó el «entendimiento y la comunicación fluida» entre las formaciones. «Se ha demostrado que hay suficientes cosas que nos unen para trabajar», afirmó.