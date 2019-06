El Consell introduce nuevos cambios en las bases de las oposiciones

Los recursos presentados, las múltiples modificaciones e, incluso, las demandas interpuestas han marcado, hasta ahora, el proceso de oferta pública de empleo del Consell. Ahora, nuevos cambios en las bases específicas vuelven a complicar la situación.

Tal y como se publica en el BOIB, estos han sido aprobados condicionados «a la modificación presupuestaria y a otros trámites», lo que significa que podría ser que no llegarán a ejecutarse.

Desde UGT sostienen que se trata de una hecho grave, dado que se ha publicado un documento sin tener el presupuesto atado y sin tener confirmación del Gobierno (del que depende la oferta pública), lo que podría poner en peligro todo el proceso. «Podría perderse toda la oferta pública. Se sacan unas bases condicionadas a supuestos que no tienen garantizados y no deberían haberse sacado así nunca, sin haber pasado por todos los pasos previos necesarios», explica la representante sindical de UGT, Lourdes Mananzano, que lamenta el estrés que pueden causar estas modificaciones a los aspirantes con la posibilidad de que, al final, no se hagan efectivos.