El PSOE , con un escaño menos, pide presidir Formentera dos años

Los «partidos insularistas y progresistas», según la definición que se dan Més per Mallorca, Més per Menorca y Gent per Formentera, denuncian la incoherencia del PSOE, el socio necesario para gobernar en las instituciones de las Islas al negar en Menorca lo que reclama en Formentera. En la pitïusa menor, donde ha obtenido un conseller menos (5 frente a los seis de GxF), reclama compartir la Presidencia del Consell.

En Menorca, en cambio, el criterio sostenido es que la Presidencia del Consell no se discute por ser el partido más votado de la izquierda y disponer de un conseller más. La incoherencia advertida por los insularistas se plantea como un elemento más de la negociación iniciada esta misma semana para la formación del gobierno menorquín. Implícitamente supone que los socialistas renuncien a sus aspiraciones en Formentera o apliquen el mismo criterio en Menorca, lo que supondría dos años de Presidencia para Més.

Este fue uno de los asuntos comentados en la reunión que celebraron estre viernes los tres partidos insularistas con el objetivo de sumar esfuerzos, coordinar criterios e intercambiar información para la formación de mayorías en las respectivas instituciones. Señalan que la «opción insularista es un elemento necesario para una mayoría de izquierdas y por tanto ha de visualizarse en el Govern y en el resto de instituciones». Entre los tres suman siete diputados en el Parlament y han decidido constituir un comité de enlace, formado por los coordinadores o secretario general de cada partido para intercambiar información relacionada con las negociaciones para formar gobierno.

Esa estrategia común es, de entrada, un aviso a navegantes, será fácil llegar a acuerdos programáticos pero resultará más difícil el reparto de cargos. Son decisivos para la formación de mayorías de gobierno y defenderán una distribución del poder institucional conforme a la representación que ostentan.