Las rutas marítimas en Menorca ganan 23.000 pasajeros en temporada baja

El uso del barco como medio de transporte, sobre todo para ir y venir de Mallorca, está viviendo un apogeo histórico, también en temporada baja. Desde noviembre del año pasado hasta abril del presente se han registrado en todas las líneas regulares, sumando los puertos de Maó y Ciutadella, 156.817 pasajeros, una cifra récord después de sumar casi 23.000 más que en el mismo periodo del año pasado, un incremento del 16,9 por ciento.

El ‘boom’ del barco queda reflejado en el histórico del tráfico de pasajeros. Antes de la entrada en vigor del descuentos de residente del 75 por ciento, en el invierno 2015/2016 el número de pasajeros totales fue de 97.569 y dos inviernos antes se quedó en 57.539 viajeros. Es decir, en apenas seis años las rutas marítimas han casi triplicado su número de usuarios. Este invierno han pasado por los puertos menorquines unos 100.000 pasajeros más que en el de 2013.

La entrada en funcionamiento del dique de Son Blanc y sobre todo el incremento del descuento al 75 por ciento han sido los dos principales factores que han hecho que el número de adeptos del barco se dispare en Menorca, pero no lo explican todo. No en vano, el puerto exterior de Ciutadella entró en funcionamiento en 2011 y el nuevo descuento para residentes en verano de 2017 y el incremento de pasajeros no parece que toque techo, lo que refleja un cambio de hábitos, la moda de ir a Mallorca (o venir a Menorca) en barco.

Aproximadamente tres de cada cuatro pasajeros que pasan por los puertos menorquines lo hacen en las líneas regulares que unen Menorca con Mallorca, concentradas principalmente en el dique de Son Blanc, que este invierno ha ganado 15.742 pasajeros. De hecho el tráfico con Mallorca ha ganado 28.511, un nuevo incremento del 33 por ciento, pero el crecimiento se ha suavizado por la menor incidencia de las rutas con Barcelona, que han perdido 12.769 pasajeros.

El repunte en Maó

Ese menor peso de Ciutadella en la conexión con Barcelona ha permitido al puerto de Maó recuperar protagonismo en el intercambio de pasajeros con la Península. a rada mahonesa ha registrado de noviembre del año pasado a abril de este 27.721 pasajeros, después de un incremento del 33,5 por ciento (6.966 usuarios más). Hay que remontarse hasta 2011 para encontrar una cifra similar de pasajeros en el puerto del levante menorquín.

La gran mayoría de los pasajeros de líneas regulares, especialmente durante los meses fuera de la temporada turística, se concentran en Ciutadella, en concreto el 82,3 por ciento del total.