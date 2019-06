El pacto de Maó se ‘enroca’ en los porcentajes

La alcaldesa de Maó en funciones, Conxa Juanola, reconoció este lunes por la mañana en declaraciones a IB3 Ràdio que las conversaciones con el PSOE para formar gobierno «están enrocadas». El motivo, según explicó, es que el último fleco del acuerdo programático, que se refiere a la petición de Ara Maó de concretar unos porcentajes mínimos de presupuesto a dedicar a determinadas materias (como energía, agua...), no es bien visto en principio por el PSOE. Admitió que en las grandes líneas de actuación el consenso está avanzado y que su voluntad es de llegar a pactar.

Ante esta situación, al cierre de esta edición no estaba fijada todavía la fecha y hora para la próxima reunión entre PSOE y Ara Maó, pendientes de llamarse y ponerse en contacto una vez resuelta esta cuestión. Queda todavía por hablar sobre gobernabilidad y distribución de áreas de gestión. En el horizonte, la asamblea de Ara Maó prevista inicialmente para el viernes donde se decidirá si entra o no en el equipo de gobierno. La Alcaldía de Héctor Pons no se cuestiona.

Juanola explicó que quiere concreción para garantizar que se lleven a cabo políticas progresistas. Por su parte, Héctor Pons asegura que opta por disponer de un mayor margen de maniobra en materia presupuestaria para que sea un acuerdo realista. Eso sí, Pons enfatizó su voluntad de alcanzar un acuerdo con Ara Maó, su absoluta prioridad en estos momentos. Confirman fuentes del PSOE que las conversaciones quedaron «paradas» después la reunión del sábado, la tercera mantenida entre ambas fuerzas.