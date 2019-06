La Entesa no se entiende con el PSOE en Es Mercadal y ofrece un pacto al PP

Las negociaciones de un posible acuerdo en Es Mercadal entre el PSOE (cinco concejales) y la Entesa (cuatro) saltaron este miércoles por los aires después de más de dos horas de discusión y desencuentro. Era la tercera reunión «y en ninguna hemos visto una voluntad clara por parte del PSOE de llegar a un acuerdo», resume el grupo que lidera Joan Palliser.

Con ese resultado, la Entesa sometió después a la consideración de su asamblea un acuerdo de gobierno con el PP (2 ediles), tal como había anunciado. Este jueves está prevista una reunió entre ambos grupos y los populares esperan conocer la oferta concreta antes de efectuar una valoración. La junta local se reunió es miércoles y previsiblemente acordó la estrategia a seguir para un pacto «que ha de explicarse, no tiene una comprensión fácil», asume Joan Palliser, su posible socio.

Las causas de la ruptura de negociaciones con el PSOE se deben, según la Entesa, a la actitud del alcalde Francesc Ametller, «que ha cuestionado el hecho de que la Entesa hubiera nombrado una comisión negociadora» en la que solo había un concejal electo de la Entesa. Le acusa también de haber creado conflicto al aportar documentos de hace 15 años, de no haber presentado propuestas concretas de pacto y de haber ofrecido a este grupo concejalías que no son competencia directa del Ayuntamiento, o sin presupuesto o con presupuesto muy reducido o problemáticas como Personal, «que el equipo de gobierno no ha sabido resolver».