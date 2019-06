El PP de Es Mercadal rechaza de entrada la propuesta de pacto de la Entesa

El PP de Es Mercadal considera poco seria la propuesta de la Entesa de formar un pacto de gobierno, que dejaría fuera de la alcaldía a Francesc Ametller, por lo que con toda seguridad declinará el ofrecimiento de la agrupación de izquierdas.

Desde las filas populares aseguran que, en el contexto actual, su opción es que gobierne la lista más votada (el PSOE), con unos proyectos que redunden en el beneficio del municipio, como puede ser el desarrollo de la ordenación urbanística de forma sostenible y favorable para la economía.

El PP lamenta que se haya enterado por la prensa de las intenciones de la Entesa, pese a lo cual acudirá este jueves por la tarde a la reunión a la que han sido convocados esta misma mañana.

Argumentan que la base de sus decisiones no va a ser desalojar a nadie del gobierno, y que ya tienen algunas actuaciones apalabradas con Ametller, que apoyarán y que pueden ser favorables para el pueblo. No asumirán, no obstante, concejalías.