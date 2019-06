Sin acuerdo cerrado de gobierno en la mayoría de los municipios de Menorca a falta de 48 horas

A 48 horas de la constitución de los ayuntamientos, solo Alaior y Es Migjorn Gran, las dos mayorías absolutas del PP, tienen perfilado su equipo de gobierno. En Ciutadella se alcanzó un principio de acuerdo para repetir el tripartito de izquierdas, mientras que en Es Mercadal PSOE y Entesa han roto las negociaciones.

En el resto, todos tienen la certeza de cerrar el acuerdo de gobierno entre las fuerzas de la izquierda, que suman mayoría, pero en algunas circunscripciones se apurará el plazo hasta el mismo viernes.

Maó

Las negociaciones para la reedición del pacto en Maó han cogido de nuevo el ritmo. Este miércoles se avanzó en la definición de un programa de actuación, aunque sin dejar zanjada por completo la cuestión del establecimiento de porcentajes de dotación presupuestaria para determinadas áreas, una propuesta novedosa de Ara Maó (no se incluyó en el acuerdo de 2015) que el PSOE en principio no vio clara. Aunque ambas partes prefieren no ofrecer detalles, sí habrían acortado las distancias en este asunto, pendiente de consensuar un redactado definitivo.

Por otro lado, empezaron a hablar sobre cuestiones de gobernabilidad, con avances en algunas y diferencias todavía por resolver en otras. Queda pendiente de abrir el melón del organigrama. Cerrar una cosa y empezar la otra son los cometidos de la reunión que se ha convocado para esta tarde entre ambas partes.

Tanto Ara Maó como PSOE deben consultar con sus bases cualquier pacto antes de cerrarlo. La asamblea de Ara Maó es el viernes por la tarde. No se descarta, aunque nadie lo quiere, llegar al sábado con el acuerdo pendiente de dilucidarse, es decir, ni sí ni no. En este escenario no deseado pero posible Ara Maó votaría a Héctor Pons como alcalde y seguirían negociando. El organigrama tiene un mes más de plazo.

Es Castell

Tanto Joana Escandell (PSOE) como Joan Serra (Som) avanzan que el acuerdo se cerrará hoy, salvo que aparezcan nuevos escollos. Las negociaciones se han enredado esta semana con una propuesta del equipo negociador de Som Es Castell que debe aceptar el PSOE, aunque no se ha dado a conocer tal condición. Ambos grupos han pactado secreto en las negociaciones para evitar interferencias o presiones externas.

Ninguna de las dos partes ha valorado si el acuerdo está en riesgo, «hay mucho que hablar y hay que ir poco a poco», comenta Escandell. Som le pasa la pelota y añade que la viabilidad del acuerdo «depende del PSOE».

Sant Lluís

Habrá que esperar a este viernes para conocer el pacto entre el equipo de Carol Marquès (PSOE) yel de Joan Pons (Volem). Los socialistas celebran este jueves por la tarde una asamblea para ratificar los puntos del acuerdo.

Ferreries

El PSOE no está dispuesto a integrarse en el equipo de gobierno municipal y mimetizarse con el trabajo de la Entesa. Su estrategia pasaría porque se visibilice la diferencia y en esa línea han planteado una propuesta cuya valoración está en manos de la Entesa. Este miércoles por la tarde estaba prevista una asamblea de debate interno y probablemente acordar una contrapropuesta a los socialistas.

Joana Febrer afirma que el objetivo prioritario de estas negociaciones es llegar a un acuerdo, de hecho, la Entesa, que dispone de mayoría absoluta, es la que muestra más interés en el pacto.

Enriqueta Camps ofrece sensaciones menos optimistas, asegura tener ganas de trabajar.

Dado que la presencia socialista no es necesaria para formar mayoría, si el PSOE acaba integrándose o no en el gobierno municipal se dará a conocer hoy, según la previsión de la Entesa de Ferreries.