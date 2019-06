La negociación del Consell avanza con la vista puesta en Formentera

La sede del PSOE en Maó acogió este jueves la segunda de las reuniones para formar gobierno en el Consell. Al igual que la primera, fue breve –duró menos de una hora– y sin avances significativos en los temas espinosos. Las conversaciones avanzan «a un ritmo lento no, lo siguiente», afirmaba gráficamente el portavoz socialista, Damià Borràs. Cualquier afirmación categórica a estas alturas es arriesgada, pero en esta etapa de la negociación nadie pone en cuestión que Podemos estará en el ejecutivo insular. Por contra, las dudas son muchas en la presidencia, visto que Més per Menorca no está dispuesto a renunciar a su aspiración de que Maite Salord lidere parte del mandato y tiene la vista puesta en lo que ocurra este sábado en la constitución del Consell de Formentera.

La última propuesta surgida de la negociación entre Gent per Formentera y el PSOE es que los socialistas gobiernen un año y la coalición los otros tres. Lo que está claro es que en estos momentos el gran punto de conflicto entre los dos partidos que se necesitan para hacer mayoría es la presidencia, un tema que desde el PSOE aseguran que todavía no se ha puesto encima de la mesa. Més per Menorca está pendiente de lo que ocurra este sábado y entiende que si el PSOE logra parte de la presidencia en el Consell de Formentera será difícil de justificar frente a sus bases que los econacionalistas se queden a cero en Menorca.