Escandell tiende la mano a PP y PI: «No sobra nadie»

Emotivo, muy feliz y especial. Así definía la socialista Joana Escandell el día en que era proclamada alcaldesa de Es Castell. «Seré la alcaldesa de todos los vecinos de mi municipio, me hace sentir muy orgullosa y también me siento profundamente honrada de servirlos», apuntaba, y agregaba que «a quienes no me han votado, no duden de que seré la alcaldesa de todos y cada uno de los vecinos». Y tendió la mano a la oposición ya que «necesitamos de su experiencia, aquí no sobra nadie».

La sesión constitutiva de la nueva Corporación municipal se celebró este sábado sin sorpresas y según el guión previsto. Tras constituirse la Mesa de Edad, formada por Dionisio Marí y Jordi Vidal, los concejales prometieron o juraron su cargo. PP y PI juraron, PSOE prometió y Som utilizó la fórmula de la promesa «con lealtad al Rey por imperativo legal»

[Lea la noticia completa en la edición impresa del 16 de junio en Kiosko y Más o My News]