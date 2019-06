El sector agrario de la Isla lamenta el cese temporal de ayudas para jóvenes

La Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Govern ha optado por no mantener durante lo que queda de año la línea de ayudas para la incorporación de jóvenes agricultores que, de esta forma, ya no podrán solicitarse hasta el año que viene, cuando se abra una nueva convocatoria.

Las organizaciones del sector agrario de Menorca, que no se han sorprendido por este cese temporal de la citada subvención al ser ya el tercero año consecutivo que se toma esta medida, lamentan la iniciativa y consideran que produce el «efecto contrario» al deseado por parte del organismo.

«Hace ya tres años que no se abre la convocatoria del segundo semestre del año con la intención de desencallar el exceso de solicitudes», explica el presidente de la Federación Agrícola y Ganadera de Menorca (Fagme), Pau Bosch. «Pero en realidad lo único que se consigue es que se pidan todas a la vez y no de forma escalonada. Así no se consigue una mayor agilidad, ya que, de hecho, las del 2017 siguen sin estar resueltas», añade Bosch.