La plantilla de FCC cubrirá Sant Joan pero amenaza con parar en agosto

Los trabajadores de FCC cubrirán el servicio de limpieza en Ciutadella los próximos días 23 y 24, durante las fiestas de Sant Joan, aseguran que por respeto hacia todos los menorquines y en especial a los vecinos del municipio de Ponent inmerso en su celebración patronal, pero no abandonan la lucha por la mejora de sus condiciones salariales y laborales. De hecho, si la empresa no negocia y las posturas no se acercan antes del 20 de julio, plazo que las plantillas han acordado como fecha límite, los empleados de todas las contratas de FCC irán a la huelga en agosto.

El acuerdo mayoritario de los trabajadores del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria y de playas alivia la presión sobre la fiestas de Sant Joan pero ahora traslada la amenaza de la basura en las calles –y también en playas y calas–, al mes principal de la temporada turística.

La huelga, de llegar a convocarse, afectaría a todos los municipios menos a Ferreries y Es Mercadal (cuya contrata no es de FCC), y también a la costa. Las plantillas dan un margen de un mes a la empresa y aún no han especificado las características de los paros; confían en no tener que llegar a convocarlos.