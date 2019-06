UOB reclama a Educación un local para su actividad sindical

El sindicato Unió Obrera Balear (UOB), desde su consejo sectorial de Enseñanza, denunció este martes que la Conselleria de Educación vulnera la ley de libertad sindical porque no les cede los espacios necesario para llevar a cabo su actividad. Los representantes de UOB aseguran que en Menorca, en cuya delegación territorial comparecieron este martes y donde no cuentan con ningún lugar donde trabajar, la Conselleria «se ha limitado a responder que no disponen de ningún local». Los sindicalistas añaden que días antes de las elecciones autonómicas se les hizo la promesa de buscar un espacio «que no se ha acabado de concretar».

Según UOB, la petición de contar con un espacio adecuado se remonta a septiembre de 2017 y hasta la fecha la Conselleria no ha ofrecido respuesta.