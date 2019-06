Los efectivos de Protección Civil dudan sobre asistir a Sant Joan

Los efectivos de Protección Civil de los distintos municipios de Menorca ponían ayer en duda su participación en las fiestas de Sant Joan. Según explicó el jefe de la Agrupación en Ciutadella, José Murillo, algunos voluntarios no están dispuestos a prestar su servicio si no cuentan con el refuerzo suficiente de la Policía Local. De hecho, Murillo reveló que cuatro de ellos, procedentes de Es Castell (2), Sant Lluís (1) y Alaior (1), ya tienen claro que, si las circunstancias no cambian, no vestirán el uniforme de Protección Civil este Sant Joan. Por otra parte, los voluntarios restantes de Maó (4), Ferreries (2) y los de Ciutadella (8), tampoco tenían su asistencia confirmada.

Los jefes de las diferentes Agrupaciones de Voluntarios se citaron ayer noche para decidir si, finalmente, trabajarán durante las fiestas. «No puedo confirmar la asistencia de nadie porque estamos deliberándolo. Esta noche hablaremos y decidiremos una cosa o la otra», comentaba ayer Murillo y añadía que la Dirección General de Emergencias está al corriente del plante de algunos voluntarios y también de la indecisión de otros. Sin embargo, el Ayuntamiento ya contaba con ellos, ya que 14 efectivos de Menorca figuran en la lista de voluntarios.