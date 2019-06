Un conflicto de titularidad en Son Parc facilita la entrada de okupas

Aporta abundante documentación que demuestra el largo proceso judicial que envuelve al complejo residencial Ses Canaletes, de Son Parc, del que ahora es su administrador único. Alfredo Luis Jiménez Ramos explica que ni la justicia ni las fuerzas del orden han dado cobertura, por ahora, a las reiteradas denuncias por usurpación ilegal, insultos y amenazas, que ha puesto desde hace varios años para impedir que entraran los okupas, moradores ahora de al menos 5 de los 66 apartamentos del complejo.

Sin embargo, un conflicto de titularidad entre este y el anterior administrador de la promotora PEOM que hizo la obra, Francesc Solé, ha facilitado la entrada de okupas. Jiménez Ramos mantiene un largo contencioso con su antecesor. En el complejo de 66 villas se llegaron a vender 12 inmuebles, 7 a una inmobiliaria y 5 a particulares, con opciones de compra para el resto. Explica Jiménez que la situación límite por la presión de los bancos para el pago de los créditos hizo que Solé vendiera sus participaciones por 600.000 euros a Playas de Menorca SL, de la que Jiménez Ramos y su hermano son los accionistas. Sin embargo Solé, lo niega, «me engañaron, me sacaron del hospital para que firmara y se quedaron las acciones sin pagar».

Tras esta compra en 2009, los nuevos titulares dicen que permitieron a Solé que residiera en uno de los apartamentos, sin derecho de posesión, al tiempo que emprendían una cruzada judicial para detener la cesión de compra de las villas restantes a Bancaja. No pudieron impedir la declaración de concurso necesario por el que se nombró un nuevo administrador concursal. Fue entonces, añade Jiménez, cuando el anterior administrador que teóricamente había vendido sus acciones comenzó a hacer arrendamientos de las casas adyacentes en la que él residía.

Denuncian que de acuerdo con otro hombre que se encargaba de la vigilancia del complejo, realizaron varios alquileres aprovechando que el guarda disponía de todas las llaves. Aseguraba Solé y lo mantiene que «me habían engañado» y que él seguía siendo el titular.

Las denuncias de Jiménez Ramos a la Guardia Civil y al Juzgado no prosperaron al estar en concurso, hasta que en 2016 Jiménez recuperó la administración.

Sin embargo, sostiene, Solé ha seguido haciendo contratos y facilitando llaves a okupas a pesar del corte del suministro. Este lo niega argumentando que han sido ellos mismos los que se han lucrado con esta práctica.

«Contra los okupas no puedo, no me voy a poner a pegarme con ellos»

«Contra los okupas no puedo porque no me voy a poner a pegarme con ellos», explica Alfredo Jiménez Ramos. Ha puesto dos denuncias por usurpación ilegal contra el anterior administrador al que sitúa como principal artífice de la entrada de okupas en el complejo y otras por insultos y amenazas. «Creo que las fuerzas del orden pueden hacer más de lo que hacen aunque sé que dependen de las instrucciones judiciales». Sostiene Jiménez que cuando acuden se creen las excusas de los okupas y se refieren al anterior administrador «como una buena persona cuando tiene condenas judiciales». Añade que «no puedo hacer más después de haber defendido judicialmente la finca de ocupaciones y usurpaciones inmobiliarias pese al poco caso de los juzgados de Ciutadella; me han agredido y amenazado, me han robado e insultado y me he gastado mucho dinero personal para reponer cerraduras y materiales».