Primer caso en Menorca de quiebra de un particular que se libera de la deuda

Una mujer de 37 años, divorciada y con una hija a cargo, es el primer caso en Menorca de un particular que queda libre de su deuda bancaria gracias a la Ley de Segunda Oportunidad, que permite a personas físicas y profesionales por cuenta propia (autónomos) declararse en concurso de acreedores, como lo hacen las empresas. Esta menorquina, que prefiere preservar su identidad y responde a las iniciales C.M., recibió este miércoles el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI), o lo que es lo mismo, el documento de cancelación de la deuda que mantenía, 30.086 euros contraída con seis entidades bancarias.

C.M. acudió al despacho de abogados Repara tu Deuda, especializado en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en España porque ya no podía hacer frente a su deuda. La protagonista declaró vía telefónica a «Es Diari», ya que el acto de entrega del BEPI tuvo lugar en Palma, que no se endeudó por caprichos o gastos superfluos sino básicos, «cuando tienes una hija a cargo las cosas son mucho más complicadas, la casa, sus estudios..., eso es lo primero». Afrontó una deuda del matrimonio, ya roto, ella sola, sin percibir ninguna pensión compensatoria o de alimentos para su hija; para ello suscribió un préstamo y fue cumpliendo como pudo, con un solo sueldo. Pero entró en una espiral peligrosa.

«Al ir asumiendo los pagos los bancos aumentan el dinero disponible en las tarjetas, o te envían nuevas, de distintas entidades, llegan a casa», explicó esta auxiliar administrativa que utilizó esa posibilidad de crédito para ir tapando agujeros del día a día hasta que «llegas a un límite en el que ya no puedes más». Ayer relató «con lágrimas en los ojos», aseguran los abogados, que ahora puede empezar de cero. «Tengo una oportunidad de volver a empezar sin deudas y haciendo las cosas bien», explicó. Al mismo tiempo esta joven expresó su «alivio» al haber sido exonerada de la deuda, y añadió que después de lo sucedido «cambias tu manera de ver las cosas, no hay que usar directamente la tarjeta de crédito sino organizar bien los gastos, la tarjeta puede ser una ayuda puntual pero a la larga te lleva a no poder más», aseguró.

Salarios bajos

Los abogados de Repara tu Deuda explican que «existen muchos casos como los de C.M., no son personas derrochadoras, simplemente tienen salarios bajos, poco más de mil euros en este caso, piden préstamos para salir adelante y de repente se ven ahogados sin saber qué dirección tomar». Por ello, desde este despacho consideran que «es primordial que esta ley se dé a conocer ya que, aunque entró en vigor en España hace cuatro años, aún es desconocida por muchas personas».

En el caso de esta menorquina pensó que seguiría pagando como pudiera pero en su desesperación vio publicidad de esta firma de abogados y decidió acudir.

El primer caso de concesión de exoneración de deuda por la Ley de Segunda Oportunidad se produjo en Balears en mayo de 2018 pero el deudor justo acababa de fallecer cuando por fin se le concedió el BEPI.

Desde julio de 2015 hay un modo legal de hacer borrón y cuenta nueva

La Ley de Segunda Oportunidad está pensada para pequeños empresarios y particulares, un balón de oxígeno cuando las deudas asfixian y una posibilidad de ordenar pagos y empezar de cero. En un proceso tutelado por el juez se intenta llegar a un acuerdo extrajudicial con los acreedores, estableciendo un plan de pagos y liquidando bienes si los hubiera para pagar la deuda.

Se puede pedir la ayuda de un mediador concursal. Si no hay acuerdo y el deudor se declara en concurso voluntario, el juez podrá exonerarle de parte de la deuda o de toda ella si ya no tiene dinero o activos y si se demuestra que ha obrado de buena fe.