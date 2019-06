20.000 llaunes i bòtils reciclats per Sant Joan

Més de 20.000 llaunes i bòtils de plàstic i vidre van ser retornats durant la vigília de Sant Joan al punt habilitat a Ciutadella, en resposta a la crida de la plataforma Per Una Mar Sense Plàstic, i que promouen l’Ajuntament de Ciutadella i el Consell dins la campanya ‘Retorna’.

Per segon any consecutiu, l’experiència de retornar els envasos completament buits i sense taps, a canvi de rebre 10 cèntims, va despertar la consciència de la gent. Des de les 16 a les 22 hores del dia 23, i ahir, des de les 10 a les 20 hores, el punt de recollida va estar instal·lat a la Plaça dels Pins on es van reunir els residus en vuit bosses industrials. La gran quantitat de llaunes i ampolles retirades va motivar que el punt de recollida hagués de clausurar a la 1 perquè el pressupost de la campanya ja havia quedat esgotat.

També l’agrupació ‘Per la mar viva’, que encapçala el ciutadellenc Carlos Salord, va realitzar una ingent tasca durant el dia d’ahir recollint 56,5 quilos de plàstic acumulat a la colàrsega del port. Es van omplir un total de 13 bosses industrials, unes 500 ampolles de plàstic, i dues bosses industrials de gots de plàstic i d’un sol ús.

La xarxa instal·lada sota el pont va resultar fonamental per impedir que part dels residus acumulats anessin a parar a la mar.