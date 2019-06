PSOE y Podemos acuerdan gobernar el Consell en minoría si Més no se suma

PSOE y Unidas Podemos quieren que Més per Menorca se sume al nuevo gobierno del Consell, pero no están dispuestos a esperar de brazos cruzados después del plante de los econacionalistas, que abandonaron la negociación la semana pasada, y tampoco a ceder en el gran, si no único, punto de desencuentro, la presidencia de la máxima institución insular, que ambas formaciones defienden que debe ser para Susana Mora durante los próximos cuatro años. En la reunión mantenida este miércoles en la sede de los socialistas en Maó, alcanzaron un preacuerdo programático y avanzaron que están dispuestos a formar un gobierno de coalición a dos en minoría.

Al término del encuentro, del que volvió a ausentarse Més per Menorca –justo a la misma hora se reunía su ejecutiva–, PSOE y Unidas Podemos hicieron público un comunicado en el que reiteran en diversas ocasiones la voluntad de seguir negociando un gobierno a tres, eso sí, «a partir de las bases de negociación pactadas» por las tres formaciones cuando empezó el proceso negociador, dando a entender que Més per Menorca se ha desviado de las intenciones expresadas inicialmente.

Por el momento, a la espera de ver cuáles son los próximos movimientos de Més per Menorca, no han hecho público los acuerdos programáticos alcanzados, ni el posible reparto de áreas que se derivaría de un gobierno de dos (sumarían cinco consellers por ocho de la oposición). El portavoz del PSOE en las negociaciones, Damià Borràs, subrayó que después de confrontar los programas de los socialistas y de Unidas Podemos y de abordar las líneas programáticas de Més per Menorca está convencido de que «podríamos alcanzar un acuerdo en cosa de diez minutos».

En ese sentido, en el comunicado expresan que de los principios programáticos expresados por los econacionalistas en el arranque de la negociación «entendemos que no hay ningún aspecto que impida o dificulte que Més per Menorca pueda formar parte del acuerdo de gobierno y de un gobierno compartido».

En cuanto al debate sobre la presidencia compartida, ambas formaciones suscriben que «el análisis de los resultados electorales que compartimos determina de manera clara que se debe otorgar democráticamente la presidencia a la candidata que encabeza la lista del POSE Menorca». Cabe recordar que Més per Menorca defiende que Maite Salord debe ostentar el cargo durante parte del mandato, idea en la que se mantienen por el momento.